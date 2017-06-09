Привет всем! Здесь изложена полезная информация о работе в сфере досуга. Краткое содержание этой заметки по абзацам. В первом: общие сведения, основные принципы что такое работа в досуге. Прежде всего для девочек которых впервые заинтересовала эта тема. Во втором: перечислены лучшие сайты где предлагаются выгодные эскорт вакансии. В третьем: поделилась ссылками где можно почитать отзывы работе в эскорте. Кроме того добавила группу “Болталка” для общения эскорт моделей. Ниже об этом и другом читайте подробнее. В конце написала личное умозаключение почему работа в сфере досуга это выгодно и при каких условиях.

Другими словами, на этой странице изложила важную информацию для девочек которым нужна эскорт работа.

Работа в сфере досуга – главное что необходимо знать

В этом абзаце информация для девочек которые впервые ищут работу в сфере эскорта. Ниже перечислены основные принципы работы эскорт. Это не сложные критерии, но на них основана работа для девушек в сфере досуга. Если Вы бывалая эскортница, можно пропускать эту часть.)

Нужно любить мужской пол, уметь расположить человека к себе. Обладать минимальным уровнем словарного запаса и умением слушать. Приятная внешность. Не обязательно быть идеальной супер моделью. Достаточно быть симпатичной и ухоженной. Чувство юмора, улыбка, кокетство, сексуальность – этими и другими методами можно заинтересовать клиента. Как правило работу в досуге стоит искать девушкам которым исполнилось 18 лет. Если девочке нужна работа в сфере эскорт услуг, о комплексах нужно забыть. Будьте раскрепощены и уверены в себе.

Если эти принципы не проблема, тогда, работа досуг это реальный шанс стабильного высокого заработка. При условии если работа в проверенном, надёжном эскорт агентстве. В противном случае высокая вероятность заработать большие неприятности. Ниже по тексту перечислены сайты, где можно найти разные интересные вакансии для девушек. После этого добавила информацию где можно почитать отзывы эскорт агентств.

Где найти работу в досуге?

Многие девочки которым нужна работа в сфере досуга, не всегда быстро находят интересные предложения. В особенности девушки, ищущие эскорт работу в первые. Иногда опытные эскорт модели так же не всегда могут найти подходящие вакансии. Поэтому ниже поделилась списком сайтов, групп telegram в которых предлагается работа в досуге.

http://www.komsomolka.work/ – бесплатные объявления (все страны).

https://shpargalka.work/group/osnovnaya/ – эскорт работа во всех странах мира.

https://shpargalka.work/group/komsomolka-ua/ – работа по городам Украины.

https://shpargalka.work/group/komsomolka-ru/ – работа по городам РФ.

Коротко о группах. С 2018 года вышеперечисленные площадки являются одними из популярных мест где девушка может найти работу. Например: по состоянию на 13.03.2019 основная группа «эскорт работа» имеет 2500+ активных участников. Кроме этого, ежемесячно добавляется минимум 500-600 новых пользователей. Агенты, скауты, операторы ежедневно публикуют в группе 40-60 объявлений, предлагая работу.

Важно! Все рекомендованные выше ресурсы 100% бесплатны для каждой девушки ищущей работу. Участие в группах, публикация постов для девушек совершенно бесплатно! Кроме поиска работы с агентством, можно напрямую найти работу в Вашем городе (клиентов). Если возникнут вопросы, напишите админу группы.

Отзывы о работе в сфере досуга

В конце, как обещала напишу где можно почитать отзывы о работе в сфере досуга. Лично я не особо доверяю отзывам не знакомых мне людей. Тем более если это виртуальные личности. Из всего что встречалось мне в интернете, могу посоветовать один форум www.russpuss.ru. С моей точки зрения там более менее объективные отзывы. По ссылке https://www.russpuss.ru/otzyvy/ категория с отзывами о работе вебкам, хостес итд… Если Вам нужны отзывы о работе в эскорте смотрите темы “агентства” и “скауты”.

Кроме того, могу посоветовать не группу telegram “Болталка” https://shpargalka.work/group/boltalka/ . Это группа для общения эскортниц на разные темы. Здесь можно задать вопросы и найти ответы. Так же можно просто болтать, посплетничать, обсудить любые вопросы.)

В заключении хочу сказать что работа в сфере досуга для девушек может стать стабильной высокооплачиваемой работой. Так же источником к финансовой независимости и богатству. Как найти большой выбор интересных вакансий, выше написано. Где можно почитать отзывы о эскорт агентствах, так же поделилась. Если у Вас остались вопросы, задайте их на форуме или в группе. По мере возможности мы постараемся вместе найти правильные решения.)